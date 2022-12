Infrastrutture: Salvini, per Roma 700 milioni per acquedotto Peschiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro finanziamento importante per i romani riguarda i 700 milioni di euro per l'acquedotto del Peschiera. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della visita ai cantieri della stazione Colosseo di Metro C a Roma. "L'acqua entra a casa di tutti, quando mi sono insediato ho visto che eravamo a rischio acqua zero a Roma e sono 700 milioni che si vedono di meno ma sono fondamentali per la qualità della vita della città", ha spiegato Salvini. (Rer)