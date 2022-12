Kenya-Eritrea: presidente Ruto in visita ad Asmara, focus su relazioni bilaterali e regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, è arrivato ad Asmara per una visita ufficiale di due giorni. Ruto, riferisce "African Business", è stato ricevuto all'aeroporto insieme alla delegazione che lo accompagna dall'omologo eritreo, Isaias Afwerki. Con Ruto, che viaggia su invito di Afwerki, sono in Eritrea il segretario di gabinetto Aden Bare Duale, il vice capo del personale Joseph Koli Nanok ed altri alti funzionari governativi e membri del parlamento. Alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato ministri e alti funzionari dell'Eritrea, nonché Beyene Russom, ambasciatore eritreo in Kenya. Secondo fonti vicine alla delegazione, Afwerki e Ruto terranno colloqui incentrati sulle relazioni bilaterali e sugli sviluppi regionali. (Res)