Rai: Fuortes, grazie a Fiorello per ventata di energia nelle mattine degli italiani

- “Grazie a Fiorello per la ventata di allegra energia che ha portato nelle mattine degli italiani”. Lo dice l’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes nel commentare i buoni ascolti della trasmissione dello showman. Il risveglio con Fiorello cambia le abitudini di moltissimi italiani: grande successo per la prima settimana di “Viva Rai2”, il nuovo show del mattino che, nelle prime puntate andate in onda su Rai 2 dalle ore 7.15 alle 8.00, ha registrato il 13,7 per cento di share e una media complessiva di 604 mila spettatori. “Grazie per la sua intelligenza e la sua verve che rientrano in pieno nell’impegno della Rai di esplorare nuovi ‘territori’ televisivi e nuovi linguaggi. È un ringraziamento che rivolgo anche a tutte le persone che lavorano per il programma e che hanno permesso questo grande risultato”, afferma Fuortes. Il programma di Fiorello è riuscito ad attrarre nuovo pubblico non solo su Rai 2, ma sulla programmazione televisiva nella sua interezza. Nei giorni feriali di programmazione di “Viva Rai2!”, tra le 7.15 e le 8.00, la platea televisiva è aumentata di ben 290 mila telespettatori. Nella stessa fascia oraria l’offerta generalista della Rai è passata dal 27,4 per cento della scorsa settimana al 33,7 per cento con una crescita del 6,3 per cento. Un dato che ha permesso alla Rai di conquistare la leadership della fascia che in precedenza non aveva.(Com)