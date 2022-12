© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- In vista delle elezioni regionali "il nostro obiettivo è vincere in Lombardia e nel Lazio". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della visita ai cantieri della stazione Colosseo di Metro C a Roma. (Rer)