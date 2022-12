Grecia: premier Mitsotakis, sono uno “studente della democrazia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno “studente della democrazia”: così si definisce il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in un’intervista al quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”. La Grecia, secondo il premier, non viene più indicata come “un caso problematico” per l’Europa a livello economico. "La nostra crescita è molto più veloce della media dell'Eurozona”, ha detto Mitsotakis, secondo cui "il prossimo anno sarà ancora più veloce, questa è una tendenza costante. Gli investimenti diretti esteri crescono da un record all'altro. La Grecia ha superato le difficoltà". Parlando della sua identità politica, Mitsotakis si definisce “un politico liberale, ma nel senso del liberalismo classico del XIX secolo" e pur definendosi, per l’appunto, uno “studente della democrazia, ha detto di credere "che abbiamo ancora molto da imparare dalla democrazia ateniese classica in termini di partecipazione e impegno dei cittadini".(Geb)