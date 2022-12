Porti: Durigon: 3,6 milioni per Lazio, segnale dell'Italia che riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra importante notizia per il nostro territorio, che riguarda lo stanziamento di 3,6 milioni di euro per i porti della regione Lazio, arriva dal Mti e dal Mef". Lo afferma in una nota Claudio Durigon, senatore e coordinatore della Lega Lazio. "Con un decreto firmato dai ministri Salvini e Giorgetti saranno finalmente destinate delle risorse all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale per il potenziamento dei porti laziali, attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, a cominciare dai progetti immediatamente cantierabili, che da tempo attendevano di essere realizzati", aggiunge. "E' il segnale dell'Italia che riparte, grazie alla Lega al governo", conclude Durigon. (Rin)