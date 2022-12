Giubileo: Gualtieri, attendiamo Dpcm a giorni, così partiranno cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sul decreto della presidenza del consiglio dei ministri che sblocca i cantieri per il Giubileo "ho incontrato il sottosegretario Mantovano, ho formalmente inviato alla presidente del consiglio il piano dettagliato e siamo in attesa degli ultimi passaggi per andare in gazzetta, siamo fiduciosi che si tratti di giorni per poter partire con i cantieri del Giubileo. Ho sollecitato questo decreto perché senza non possiamo partire". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della visita ai cantieri della stazione Colosseo di Metro C a Roma. "La Tva, tranvia Termini Vaticano Aurelio, sarà pronta per il 2025 fino a Venezia. Il cantiere parte a febbraio", ha concluso. (Rer)