Turchia-Siria: Ankara chiede a Mosca di far ritirare i curdi dal nord del Paese

- Durante i colloqui fra rappresentanti di Turchia e Russia avvenuti giovedì e venerdì, 7 e 8 dicembre, a Istanbul, Ankara ha ribadito l'auspicio che Mosca interceda per il ritiro dei combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e della Unità di protezione dei popoli (Ypg) dal nord della Siria, secondo il memorandum d'intesa del 2019. E' quanto si legge oggi un una dichiarazione ufficiale diramata dalla Turchia. La delegazione turca era guidata dal vice ministro degli Esteri Sedat Onal, mentre quella turca era capeggiata dall'omologo russo, Sergey Vershinin. Le parti hanno affrontato lo stato dei legami bilaterali, la riforma delle Nazioni Unite, l'accordo sull'esportazione di grano del Mar Nero, nonché questioni regionali come Siria, Libia e Palestina, secondo la dichiarazione del ministero degli Esteri turco. Durante i colloqui, Onal ha sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità territoriale e l'unità politica della Siria, nonché la necessità di raggiungere una soluzione politica alla crisi in corso. Lo scorso novembre la Turchia ha lanciato un'operazione nel nord della Siria contro il Pkk e le Ypg, considerati gruppi terroristici da Ankara. (Tua)