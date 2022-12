Regno Unito: consulente ministero Interno si dimette per disaccordi con Braverman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista Nimco Ali ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di consigliera della ministra dell’Interno britannica Suella Braverman. Parlando all’emittente radiofonica del quotidiano “The Times”, Ali ha detto ch lei e Braverman si trovano "pianeti completamente diversi". "Suella e io siamo su pianeti completamente diversi quando si tratta dei diritti delle donne e anche il modo in cui parliamo di minoranze etniche e, in particolare, di persone come me che provengono da un contesto di rifugiati", ha detto l’attivista. Ali era da oltre due anni consulente indipendente del ministero dell'Interno e la sua attività si concentrava sulla violenza contro le donne. Oltre a essere un'importante attivista contro le mutilazioni genitali femminili, Nimco Ali e amica intima di Carrie Johnson, la moglie dell'ex primo ministro Boris. (Rel)