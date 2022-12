Hong Kong: condannato a cinque anni di carcere magnate dei media Jimmy Lai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Hong Kong ha condannato a cinque anni e nove mesi di carcere il magnate dei media Jimmy Lai, già detenuto in modalità preventiva per frode. Lo riferisce la "Cnn", aggiungendo che Lai è stato inoltre multato con circa 257mila dollari e interdetto dal ruolo di direttore per otto anni. Secondo l'accusa, Lai non avrebbe rispettato i termini di locazione della sede del suo quotidiano, Apple Day, e non avrebbe dichiarato suoi servizi di consulenza ad altre aziende. Con lui è stato condannato a 21 mesi di carcere anche Wong Wai Keung, direttore amministrativo della società madre di Apple Daily, Next Digital, e che come Lai si era dichiarato innocente. Entrambi erano già stati condannati in ottobre dallo stesso tribunale. Lai, 74 anni, è uno dei critici di più alto profilo di Pechino incriminati secondo la legge sulla sicurezza in vigore e rischia l'ergastolo con l'accusa di collusione con forze straniere. Nel 2021 è stato condannato a 13 mesi di carcere per aver partecipato a una protesta non autorizzata. (Cip)