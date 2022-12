© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite sui settori occidentali e nordoccidentali della regione. Precipitazioni in serata deboli sull'est della Regione. Limite neve a circa 1000-1200 metri. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in leggero aumento. In pianura valori minimi tra 1 e 6 °C, massimi tra 6 e 12 °C. (Rem)