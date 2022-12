Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, con tuttavia schiarite ampie sulla parte più occidentale della regione; dal pomeriggio locali addensamenti sui settori più meridionali della pianura, altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni tra notte e mattino sui settori meridionali ed orientali della pianura, anche a carattere di rovescio; qualche locale fenomeno sulle Prealpi centro-orientali e non da escludere anche sulla media pianura. Dal pomeriggio ovunque in esaurimento. Neve generalmente oltre 800-1000 metri circa, sporadicamente fino a 500-600 metri di quota in mattinata. (Rem)