Mondiale: muore giornalista statunitense Grant Wahl durante Olanda-Argentina

- Il giornalista statunitense Grant Wahl, 48 anni, è morto in Qatar a causa di un attacco cardiaco durante la partita Olanda-Argentina, in occasione dei Mondiali di calcio Fifa 2022. Gli organizzatori del mondiale hanno riferito oggi che il giornalista dell'emittente "Cbs Sports" si è accasciato nella sala stampa, dove ha ricevuto "cure mediche immediate". Successivamente è stato trasferito all'Hamad General Hospital, dove è morto. Lo scorso 21 novembre il giornalista era stato fermato dal personale della sicurezza in Qatar perché - come da lui stesso reso noto su Twitter - aveva indossato una maglietta arcobaleno alla partita Stati Uniti-Galles, per sostenere i diritti LGBT+. (Res)