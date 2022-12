Regionali: Fedriga, al voto con una mia lista, in tanti non si riconoscono nei partiti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia l'attuale presidente, Massimiliano Fedriga, intende presentarsi con una propria lista del governatore perché “stiamo vedendo che molti cittadini, che non si riconoscono nei partiti nazionali del centrodestra, e che magari guardano anche ad altre parti politiche, apprezzano l'azione amministrativa che abbiamo svolto”. In un’intervista a “La Stampa” il presidente ha spiegato che non si tratta di “un’operazione per recuperare consenso ma per allargarlo, molti cittadini apprezzano quanto abbiamo fatto”. “Credo - ha aggiunto - che una lista del presidente dopo il primo mandato sia utile alla coalizione per offrire agli elettori un'alternativa”. (Rin)