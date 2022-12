Regno Unito: “The Telegraph”, con sciopero infermieri rinviati 15 mila interventi chirurgici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino a 15 mila interventi chirurgici dovrebbero essere annullati la prossima settimana in Regno Unito a causa del primo sciopero nazionale degli infermieri. È quanto rivela il quotidiano “The Telegraph”, secondo cui i centri di comunicazione del Servizio sanitario nazionale (Nhs) sono stati incaricati di garantire che i pazienti interessati siano informati entro martedì, mentre ulteriori cancellazioni avverranno solo in circostanze eccezionali. Agli ospedali è stato comunicato di riprogrammare gli appuntamenti il prima possibile. Tuttavia, le 7,2 milioni di persone in lista d'attesa in Inghilterra includono più di 400 mila che hanno già aspettato almeno un anno per essere sottoposte a operazioni di vario genere. Circa 100 mila infermieri parteciperanno alle azioni sindacali previste la prossima settimana, una protesta che riguarderà 76 ospedali e strutture sanitarie di vario genere. Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha fatto sapere che l’esercito verrà schierato per fornire assistenza ai servizi sanitari durante le giornate di sciopero del settore pubblico, un annuncio risultato sgradito a diversi vertici militari. Secco, invece, il rifiuto delle forze di polizia sul possibile utilizzo di agenti in servizio alla guida delle ambulanze: tale fattispecie, infatti, renderebbe impossibile il regolare svolgimento delle attività delle forze dell’ordine.(Rel)