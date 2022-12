Germania: Habeck, Paesi africani interessati a creare nuove partnership energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi africani investiranno di più nell'approvvigionamento energetico sostenibile in futuro: c’è l’interesse a creare nuove partnership. Lo ha detto il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck all’emittente radiofonica “Deutschlandfunk” al termine del suo mini tour in Africa che lo ha visto fare tappa in Namibia e Sudafrica. Habeck ha detto che nuove partnership con i Paesi africani potrebbero favorire la crescita dell’economia tedesca. “L'obiettivo è intensificare la cooperazione con l'Africa sulle energie rinnovabili, in particolare eolico e solare”, ha detto il ministro. "Il fatto che l'intero continente abbia solo l'un per cento dell'approvvigionamento energetico da energie rinnovabili, con l'abbondanza di sole e le buone condizioni del vento, non è affatto accettabile”, ha aggiunto Habeck, secondo cui, tuttavia, qualcosa sembra “smuoversi” in senso positivo nel continente. (Geb)