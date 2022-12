Legge Bilancio: La Russa, evitare esercizio provvisorio, serve unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Auspico che lo spirito del Teatro alla Scala ispiri tutte le forze politiche ad impegnarsi per evitare di arrivare, malgrado i tempi brevissimi, all'esercizio provvisorio di bilancio”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un'intervista al “Corriere della Sera”. “Non entro nel merito del provvedimento - ha spiegato -. Ma credo sia quello lo spirito giusto da ritrovare, non per il bene del governo ma per evitare una brutta figura all'Italia”. Il presidente del Senato ha parlato poi della prima alla Scala di Milano. “Credo che, senza nulla togliere al capo dello Stato, una parte di quegli applausi fosse anche per lei”, ha aggiunto riferendosi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Lo stesso presidente - ha proseguito - si è voltato più volte verso Giorgia in segno di condivisione. E dalla platea e dai palchi non solo non c'è stata alcuna contestazione, come forse da sinistra qualcuno si aspettava, ma, anzi, si sentivano incoraggiamenti per lei. E questo in un luogo tradizionalmente appannaggio prevalente della sinistra, nel centro storico di Milano dove il Pd vince sempre. È stato un bel segnale di quello spirito unitario che serve all'Italia”. (Rin)