Germania: Bnetza invita i cittadini a evitare spreco consumi gas

- L’Agenzia federale delle reti tedesca (Bnetza) mette in guardia i cittadini dagli sprechi nell’utilizzo del riscaldamento nella stagione invernale, in particolare ora che è stato accertato che la Germania supererà la stagione invernale senza carenze di gas. Lo ha detto il presidente di Bnetza, Klaus Mueller, all’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. “Come avvenuto sinora, dovrebbe essere risparmiato il 20 per cento del consumo complessivo di gas. Se ciò non avrà successo, non sarà più possibile soddisfare tutte le esigenze di gas dell'industria e dei consumatori privati sino alla fine della stagione fredda”, ha spiegato Mueller. Nelle ultime settimane, le preoccupazioni per le carenze di gas in Germania sono venute meno dato che gli impianti di stoccaggio sono stati riempiti. La Bnetza, tuttavia, lunedì scorso ha classificato per la prima volta come critico uno dei suoi cinque indicatori per il monitoraggio della situazione dell'approvvigionamento, vale a dire la previsione della temperatura. A causa del freddo previsto, secondo la relazione, è prevedibile un aumento significativo dei consumi. (Geb)