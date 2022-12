Diritti: Pucciarelli (Lega), giornata importante per ribadire dignità e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra una giornata fondamentale per tutto il mondo. Il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, documento epocale in cui vennero sanciti i diritti inalienabili di tutti gli esseri umani. È necessario continuare a ripetere con forza l'importanza di applicare questi valori a tutti". Così in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, già sottosegretario alla Difesa e presidente commissione Diritti umani a Palazzo Madama. "Il 10 dicembre rappresenta una data importante per ribadire il valore imprescindibile di termini come dignità e libertà. A questo proposito, condanno inoltre, senza se e senza ma, l'esecuzione di Mohsen Shekari ed esprimo solidarietà alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno per le minacce ricevute dalle autorità iraniane. Oggi, episodi del genere non dovrebbero più essere tollerati né esistere", ha concluso.(Rin)