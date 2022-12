Imprese: Terna si conferma al vertice della sostenibilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove conferme al vertice della sostenibilità mondiale per Terna. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata, infatti, inserita per il quattordicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability World Index e nel più restrittivo Dow Jones Sustainability Europe Index di S&P Global, i prestigiosi indici internazionali che selezionano le imprese di eccellenza in base alle best practice adottate in campo Esg. L'inclusione - si legge in una nota - è frutto degli eccellenti risultati ottenuti nella valutazione annuale di S&P Global, che attraverso il Corporate Sustainability Assessment analizza le performance di sostenibilità delle imprese internazionali a maggiore capitalizzazione, basandosi su severi criteri economici, ambientali e sociali e su una review delle principali controversie. Nella valutazione del 18 novembre, Terna ha ricevuto un punteggio totale di 91 (su 100) in crescita di 2 punti rispetto allo scorso anno, rientrando così nella fascia delle aziende migliori. Le aree analizzate comprendono tutte le dimensioni Esg: impatti ambientali, rapporto con la comunità, gestione delle risorse umane, sicurezza sul lavoro, stakeholder engagement, corporate governance, gestione dei rischi, rispetto dei diritti umani e controllo della catena di fornitura. (segue) (Com)