Spagna: Banco Santander nomina Glenn Hutchins nuovo amministratore indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del Banco Santander, l’istituto di credito spagnolo, ha annunciato oggi la nomina di Glenn Hutchins come nuovo amministratore indipendente. E’ quanto si legge in un comunicato della banca, secondo cui, inoltre, Sergio Rial ha annunciato la sua intenzione di dimettersi dal consiglio di Santander a partire dal primo gennaio. Il posto vacante lasciato nel consiglio sarà occupato da Héctor Grisi, mentre Rial continuerà a svolgere l’incarico di presidente di Santander Brasile ed Ebury. Per quanto riguarda la nomina di Hutchins, la banca ha indicato che sarà effettiva una volta ottenute le relative approvazioni. Oltre a essere membro del consiglio, il consigliere farà parte del comitato per le nomine, del comitato per le remunerazioni e del comitato innovazione e tecnologia. Glenn Hutchins è stato co-fondatore e amministratore delegato di Silver Lake, una società di private equity focalizzata esclusivamente su investimenti tecnologici negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. È anche presidente di North Island e North Island Ventures, una società di investimento specializzata in criptovalute. Per più di nove anni è stato membro della Federal Reserve (Fed) di New York, carica che ha ricoperto fino al gennaio 2021. È presidente dell'ente di beneficenza globale Care, co-presidente del centro di ricerca senza scopo di lucro presso la Brookings Institution e vicepresidente della Fondazione Obama. È stato consigliere dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton su questioni di politica economica e assistenza sanitaria. Hutchins sostituirà R. Martin Chávez, che ha lasciato il suo incarico lo scorso luglio.(Spm)