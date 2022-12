Imprese: Enel raggiunge punteggio più alto di sempre nell'indice Dow Jones Sustainability

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership di Enel nel campo della sostenibilità a livello mondiale è stata confermata ancora una volta nell'autorevole Dow Jones Sustainability World Index (Djsi World) dopo la valutazione annuale delle pratiche di sostenibilità delle aziende effettuata da S&P attraverso il suo riconosciuto modello di Global Corporate Sustainability Assessment. Nell'edizione 2022, quasi 250 utility elettriche sono state valutate da S&P, ed Enel ha raggiunto per la prima volta un punteggio di 90 su 100, quasi tre volte la media del settore, oltre ad essere il secondo in classifica. Enel è una delle otto utility elettriche quotate nel Djsi World, che include anche la sua controllata spagnola Endesa. Inoltre, le controllate sudamericane del Gruppo, Enel Américas e Enel Chile, sono state confermate nel Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index e nel Dow Jones Sustainability Mila Pacific Alliance Index, nonché nel Dow Jones Sustainability Chile Index. "Questo riconoscimento da parte del Djsi World rappresenta un incentivo a continuare a migliorare le nostre performance ambientali, sociali e di governance, soprattutto in uno scenario difficile, competitivo e in continua evoluzione come quello attuale", ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Enel. "Con l’integrazione dell'innovazione e della sostenibilità nelle pratiche di business del Gruppo Enel, stiamo guidando la transizione energetica verso un modello a zero emissioni, proteggendo l'ambiente e massimizzando il valore condiviso per tutti i nostri stakeholder", ha spiegato. (segue) (Com)