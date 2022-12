Imprese: Enel raggiunge punteggio più alto di sempre nell'indice Dow Jones Sustainability (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lanciato nel 1999, il Djsi è oggi uno dei principali indici globali che tracciano le performance di sostenibilità delle società leader a livello mondiale in questo campo. Il Djsi ha riconosciuto il ruolo proattivo di Enel nell'affrontare il cambiamento climatico e promuovere un modello energetico a zero emissioni. Enel si è distinta anche in altri criteri incentrati sulla valutazione delle pratiche di gestione aziendale responsabile come la gestione del rischio e delle crisi, l'innovation management, le opportunità di mercato, i rischi relativi alle risorse idriche, i diritti umani e il coinvolgimento degli stakeholder. L'indice, infine, ha nuovamente riconosciuto l'impegno di Enel nel promuovere la trasparenza sulle performance sociali e ambientali. La leadership globale di Enel in tema di sostenibilità è stata anche riconfermata nella revisione di fine anno di altri due indici riconosciuti a livello mondiale che selezionano le società con le migliori performance nel campo della sostenibilità: la serie di indici FtseGood e gli indici Euronext Vigeo-Eiris (V.E). In questi ultimi, Enel ha mantenuto la sua posizione nell'indice World 120 e negli indici regionali Euronext V.E Eurozone 120 ed Europe 120, che comprendono le 120 aziende più sostenibili fra le 500 società con il maggiore capitale flottante rispettivamente nell'Eurozona e in Europa. Gli indici FtseGood e V.E hanno premiato l'impegno di Enel nell'integrazione delle pratiche Esg nella strategia aziendale lungo l'intera catena del valore. Ftse4Good ha riconosciuto le pratiche e la trasparenza di Enel in più ambiti, come biodiversità, salute e sicurezza, diritti umani, corporate governance, gestione del rischio e trasparenza fiscale. Al contempo, V.E ha riconosciuto le eccellenti performance di Enel nello sviluppo della sua strategia ambientale, nella gestione del capitale umano e nella promozione di solide pratiche di governance. La conferma in queste tre famiglie di indici correlati alla sostenibilità si aggiunge alla presenza di Enel in diversi altri importanti indici e ranking della sostenibilità, come gli Msci Esg Leaders Indices, la Climate "A" List del Cdp, l'indice Stoxx Global Esg Leaders, l'ISS "Prime" rating, il Bloomberg Gender Equality Index, l'indice Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion, la classifica "Top 100 Gender Equality Global" di Equileap e gli indici Ecpi. (Com)