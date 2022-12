© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si celebra la Madonna di Loreto, patrona dell'Aeronautica militare e di tutti gli aviatori. "A loro, auguri dalla Difesa e dal ministro Guido Crosetto e grazie per il servizio reso per la sicurezza dei nostri cieli e a beneficio della collettività. Con valore verso le stelle!", si legge in un tweet del ministero della Difesa.(Res)