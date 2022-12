Sicurezza: a Tirana conferenza di presentazione su lotta a coltivazione cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri presso il Palazzo dei Congressi di Tirana la conferenza di presentazione dei risultati conseguiti nella lotta alla coltivazione della cannabis in Albania, organizzata dalla Polizia albanese in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano che ha promosso con la Guardia di Finanza la Campagna Sorvoli 2022, per l'undicesimo anno consecutivo. Dopo l'intervento del Direttore Generale della Polizia albanese, Muhamet Rrumbullaku, sono intervenuti il Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Giampiero Ianni, ed il Generale di Brigata, Vincenzo Caci, Capo della Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza. Alla conferenza sono altresì intervenuti l'Ambasciatore d'Italia in Albania, Fabrizio Bucci, ed il Vice Ministro dell'Interno albanese, Besfort Lamallari. Presenti all'evento, inoltre, l'Esperto per la sicurezza italiano, Vice Questore della Polizia di Stato, Salvatore Gava, e il Comandante del Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di Durazzo, Tenente Colonnello Davide D'Aponte. Contrastare la produzione di cannabis, per abbattere il traffico di sostanze stupefacenti, è un obiettivo comune dei due Paesi, tanto che il Dipartimento della P.S. finanzia le attività che vengono coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale tramite lo SCIP, in collaborazione con il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il contributo scientifico del Consorzio Benecon. (segue) (Com)