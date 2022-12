Sicurezza: a Tirana conferenza di presentazione su lotta a coltivazione cannabis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'edizione 2022 della campagna sorvoli, sono state individuate, eradicate e distrutte 40921 piante di cannabis accertando la presenza di 1094 piantagioni illegali. Oltre che nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la missione italiana di assistenza alla polizia albanese si sviluppa in diversi altri settori, rappresentando un eccellente modello di cooperazione operativa tra le forze di polizia di due Paesi che ha consentito di raggiungere standard di sicurezza sempre più elevati. Nella circostanza, è stata, altresì ribadita l'importanza dell'aggressione ai patrimoni illecitamente acquisiti, quale fattore fondamentale per giungere alla disarticolazione delle organizzazioni criminali. Nel suo intervento, l'Ambasciatore Fabrizio Bucci ha ringraziato la Polizia albanese per il positivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, congratulandosi per l'eccezionale livello di cooperazione raggiunto con le forze di polizia italiane ed auspicando il conseguimento di sempre più brillanti risultati e performances nel contrasto ad ogni forma di illegalità e al crimine organizzato. A conclusione dell'evento, è intervenuto il Vice Ministro dell'Interno, Besfort Lamallari, che ha voluto partecipare il sentito ringraziamento del governo albanese alle Autorità italiane per il più che decennale supporto fornito al mantenimento della sicurezza, che trova naturale espressione nelle attività coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. (Com)