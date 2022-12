Business news: Spagna, 25 per cento imprese non ha liquidità per pagare propri debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 per cento delle imprese spagnole ha degli indici di liquidità inferiori a uno, un dato insufficiente a saldare i propri debiti. È quanto emerge da uno studio realizzato da Iberinform, controllata di Crédito y Caución, che ha analizzato l'indice di liquidità medio di un campione di oltre 230 mila imprese spagnole sulla base dei loro conti annuali degli ultimi tre anni. Lo studio mostra dati negativi nonostante il sostegno finanziario straordinario fornito alle imprese a seguito della pandemia di Covid e conferma come stiano affrontando difficoltà di pagamento. Osservando la divisione per settori, le imprese dell'industria manifatturiera (1,78) sono quelle con la maggiore liquidità, seguite da quelle del comparto comunicazioni (1,75) e dell’industria estrattive (1,74). I peggiori indici di liquidità si riscontrano nel settore dell'ospitalità (1,21) e nell'agricoltura, allevamento e pesca (1,45). Per quanto riguarda le comunità autonome e secondo lo studio Iberinform, i rapporti di liquidità medi più elevati si registrano a Melilla (2,07), Navarra (1,80), Paesi Baschi (1,77), La Rioja (1,76) e Catalogna (1,72), mentre quelli più bassi in Andalusia (1,49), Madrid (1,54), Castiglia-La Mancia (1,54) ed Estremadura (1,57). (Spm)