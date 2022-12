Business news: Lockheed Martin ha discusso la possibile collaborazione con l’industria ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti della società Usa Lockheed Martin hanno discusso questa settimana della possibile cooperazione industriale con le aziende e con il ministero della Difesa della Repubblica Ceca. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Nei colloqui si è parlato in particolare della cooperazione in tema di aerei F-35. “Per l’azienda Lom Praha, ottenere e attuare (un contratto per la fornitura) degli F-35 alle Forze armate ceche è un’altra sfida professionale”, ha spiegato il direttore aziendale Jiri Protiva. In base a una decisione del governo presa durante l’estate, la Repubblica Ceca vuole acquistare 24 F-35 dagli Stati Uniti. La ministra della Difesa, Jana Cernochova, ha fino all’ottobre 2023 per presentare le condizioni dell’acquisto al governo, dopodiché l’esecutivo deciderà se gli F-35 sostituiranno o meno i Gripen attualmente in uso e in leasing da parte della Svezia fino alla fine del 2027. La svedese Saab si aspetta che il governo di Stoccolma abbia comunque la possibilità di presentare una propria offerta all’aviazione ceca. (Vap)