Siria: colloqui vice ministri Turchia-Russia, focus su integrità territoriale e lotta al terrorismo

- I vice ministri degli Esteri turco e russo, Sedat Onal e Sergei Vershinin, hanno discusso della situazione in Siria durante i colloqui che si sono svolti ieri a Istanbul. Lo ha riferito una fonte del ministero degli Esteri turco all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", secondo cui Ankara ha sottolineato la necessità di attuare tutti gli accordi per raggiungere una soluzione politica nel Paese mediorientale. "Durante i colloqui è stata sottolineata l'importanza di mantenere l'integrità territoriale e l'unità politica della Siria ed è stata rilevata la necessità di trovare una soluzione politica alla crisi del Paese sulla base della tabella di marcia contenuta nella risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Abbiamo riaffermato la nostra determinazione a combattere l'organizzazione terroristica Pkk/Ypg/Pyd (Partito dei Lavoratori del Kurdistan; Unità di Protezione Popolare; Partito dell'Unione Democratica), che rappresenta una minaccia esistenziale non solo per l'integrità territoriale della Siria, ma anche per la nostra sicurezza nazionale, e in questo contesto, abbiamo espresso la speranza che le disposizioni del memorandum d'intesa firmato con la Federazione Russa nell'ottobre 2019 vengano attuate", ha dichiarato il ministero degli Esteri turco. Durante la riunione, inoltre, è stato affermato che "l'espansione del meccanismo di assistenza transfrontaliera delle Nazioni Unite per la Siria svolge un ruolo fondamentale nel fornire assistenza umanitaria urgente a più di 4 milioni di persone bisognose nel paese, ed è stato osservato che sarebbe utile continuare a garatire assistenza alle frontiere attraverso questo meccanismo". (Rum)