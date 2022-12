Russia: incendio nel centro storico di Mosca a palazzo Lopukhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di Mosca è andato a fuoco questa mattina il palazzo Lopukhin, costruito alla fine del XVII secolo, sulla via Malyj Znamenskij. L'incendio è scoppiato nei solai in legno tra il sottotetto e il secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente ma l'incendio ha provocato il crollo di un solaio tra due piani, provocando il ferimento grave di uno dei vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Il palazzo fu costruito alla fine del XVII secolo in stile neoclassico dal boiardo Fjodor Lopukhin, padre della prima moglie di Pietro I Evdokia, ed è sottoposto a tutela culturale. Nonostante il palazzo sia stato attribuito fra le proprietà del Museo statale delle arti figurative Pushkin, secondo quanto riferito da una fonte ufficiale del museo all'agenzia di stampa "Ria Novosti", "la tenuta ora appartiene al centro sociale e culturale Roerich", cui è stata "ceduta alcuni mesi fa". Roerich aveva avuto il controllo del palazzo per oltre 25 anni prima di cederlo nell'aprile del 2019 al Museo Pushkin.(Rum)