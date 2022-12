Imprese: Leonardo confermata tra le aziende leader nei Dow Jones Sustainability Indices

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo si conferma per il tredicesimo anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Indices (Djsi) di S&P Global, gli indici azionari che includono le aziende best-in-class in termini di sostenibilità a livello globale, posizionandosi con il punteggio più alto del settore Aerospace & Defense in base ai dati del Corporate Sustainability Assessment, aggiornati al 9 dicembre 2022. L’analisi condotta da S&P Global, si legge in un comunicato, tiene conto delle performance economiche ed Esg (Environmental, Social & Governance) delle imprese, in un’ottica di miglioramento continuo e sulla base di informazioni in prevalenza pubbliche. “L’inclusione nei Dow Jones Sustainability Indices - commenta Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo – è il risultato, ancora una volta, dell’impegno di Leonardo nella Sostenibilità, parte integrante del nostro Piano Industriale e alla base della crescita, della competitività, della redditività e dei rendimenti nel lungo periodo. Abbiamo ottenuto risultati significativi: per citarne alcuni, oggi oltre il 50 per cento delle fonti di finanziamento è legato a parametri Esg, gli stessi inclusi nella politica di remunerazione, e recentemente ci siamo impegnati ufficialmente nell’iniziativa Science Based Targets (SBTi) rafforzando la strategia di decarbonizzazione. Ma puntiamo a ottenere molto di più, convinti che l’impegno sulle tematiche ESG sia fondamentale per cogliere le opportunità di business nel futuro, riducendo i rischi e incrementando la capacità di attrarre investitori”. (segue) (Com)