Imprese: Leonardo confermata tra le aziende leader nei Dow Jones Sustainability Indices (2)

"Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto - sottolinea il presidente di Leonardo, Luciano Carta – del nostro impegno in materia di sostenibilità e del ruolo di primo piano che ricopriamo a livello globale. Un riconoscimento frutto di una governance solida che ci ha consentito di attraversare gli anni difficili della pandemia e che ora proietta la nostra azienda nel futuro, sempre più orientata al successo sostenibile e alla creazione di valore di lungo periodo per tutti i nostri stakeholder". Leonardo ha inserito indicatori Esg, oggettivi e misurabili, anche nell'ambito della politica di remunerazione e nel secondo Bilancio Integrato. Al fine di allineare sempre più la strategia di finanziamento con gli obiettivi di sostenibilità, Leonardo ha sottoscritto un contratto di finanziamento per 260 milioni di euro con la Banca europea per gli investimenti finalizzato a promuovere le attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (Rsi) nel campo dell'elicotteristica, della sicurezza e elettronica per la difesa e spazio, nonché le attività di ricerca svolte dai Leonardo Labs contribuendo allo stesso tempo alla lotta ai cambiamenti climatici.