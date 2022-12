Imprese: Leonardo confermata tra le aziende leader nei Dow Jones Sustainability Indices (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo finanziamento si aggiunge alla Revolving Credit Facility ESG-linked e al Term Loan ESG-linked sottoscritti nel 2021, che hanno reso il 50 per cento del totale delle fonti di finanziamento legato a parametri Esg. L’inclusione nei Djsi di S&P Global si aggiunge a quanto la Società ha ottenuto negli ultimi anni: il posizionamento nella fascia A del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (Dci) elaborato da Transparency International, l’inclusione nel Gender Equality Index di Bloomberg, l’inserimento nella Climate A List 2020 e 2021 di Cdp (ex Carbon Disclosure Project) per le misure contro il cambiamento climatico, nonché un migliore posizionamento nei principali rating Esg. Il focus sulle tematiche legate alla sostenibilità è uno dei driver del piano “Leonardo Be Tomorrow 2030”. (Com)