Business news: Regno Unito, approvato avvio attività miniera carbon coke, è la prima dopo 30 anni

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito ha approvato l'avvio della attività in una miniera di carbone dopo 30 anni. Si tratta di una miniera situata in Cumbria, nel nord ovest dell'Inghilterra, da cui sarà estratto carbon coke per la produzione di acciaio. Situata nei pressi di Whitehaven, la miniera dovrebbe favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre la necessità di importare carbone. Tuttavia, diversi critici affermano che l'approvazione alle attività della miniera mina gli obiettivi climatici sostenuti dal governo del Regno Unito, soprattutto visto che la domanda di carbon coke sta diminuendo. Il destino del progetto minerario era in bilico da due anni dopo che il consiglio della contea locale aveva inizialmente dato la sua approvazione nel 2020. (Rel)