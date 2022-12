Business news: TotalEnergies si ritira da Novatek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese TotalEnergies ha annunciato che ritirerà i suoi amministratori dalla società russa Novatek e smetterà di contabilizzare i risultati provenienti dalla partecipazione del 19,4 per cento detenuta nell'azienda. È quanto si legge in un comunicato. "Il Consiglio di amministrazione di TotalEnergies ha deciso il ritiro dei rappresentanti al Consiglio di amministrazione di Pao Novatek con effetto immediato" e la "partecipazione del 19,4" che "non sarà più consolidata nei conti della compagnia", si legge nel comunicato. TotalEnergies ha spiegato che questa decisione porterà ad un deprezzamento di circa 3,7 miliardi di dollari". (Frp)