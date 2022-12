Business news: Romania, nel 2025 picco di crescita economica al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania raggiungerà un picco di crescita economica nel 2025, quando l'avanzamento del Pil è stimato al 5 per cento e lo stipendio netto medio supererà i mille euro. Lo si legge in un Rapporto pubblicato dal ministero delle Finanze di Bucarest. Secondo il rapporto sulla situazione macroeconomica per l'anno 2023 e la sua proiezione per gli anni 2024-2026, il tasso medio annuo di crescita economica è stimato al 4,8 per cento nelle condizioni in cui nel 2024 è previsto un aumento del Pil del 4,8 per cento e nel 2026 del 4,5 per cento. "Alla base della stima c'è un'accelerazione degli investimenti pubblici e privati nei settori prioritari dell'economia, nelle condizioni di un migliore assorbimento dei fondi europei dal Pnrr e dal quadro finanziario pluriennale. L'export netto manterrà il suo contributo negativo su tutto il periodo di previsione, registrando però un trend in graduale diminuzione", si legge nel documento. (Rob)