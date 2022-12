Business news: Ue, 600 milioni di euro su infrastrutture energetiche transfrontaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea investirà 602 milioni di euro, provenienti dal Meccanismo europeo di interconnessione, in otto progetti di infrastrutture energetiche transfrontaliere, per raggiungere gli obiettivi fissati dal piano Repower Eu e dal Patto verde europeo. "Migliori interconnessioni transfrontaliere sono un prerequisito per una transizione energetica pulita, in quanto rafforzano il nostro mercato comune dell'energia e facilitano l'integrazione delle energie rinnovabili nella rete europea. Un'infrastruttura energetica resiliente è fondamentale anche per la sicurezza degli approvvigionamenti dell'Ue e per rispettare il nostro impegno a porre fine alle importazioni di gas russo il prima possibile", ha dichiarato la commissaria europea all'Energia Kadri Simson. I fondi finanzieranno progetti nel settore dell'elettricità, tra cui uno sulle reti intelligenti, sulle reti di CO2, sullo stoccaggio sotterraneo del gas e su un terminale Gnl offshore. I finanziamenti interesseranno anche l'Italia, oltre ad altri otto stati membri Ue e la Tunisia. Gli altri Paesi europei sono Belgio, Croazia, Francia, Irlanda, Austria, Polonia, Romania e Slovenia. (Beb)