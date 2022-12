Business news: Romania, 2,14 miliardi di euro per il clima dal Fondo per la transizione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione europea ha adottato il Piano di transizione territoriale giusta (Tjtp) per la Romania. Il piano prevede l'erogazione di 2,14 miliardi di euro miliardi di euro dal Fondo per la transizione giusta (Jtf), a sostegno della transizione climatica verso un'economia più attraente e più verde. Il Fondo sarà destinato alle regioni più colpite, aiutando così la Romania a rispettare l'impegno di eliminare gradualmente il carbone entro il 2032. I fondi, mirano ad aiutare i lavoratori colpiti dalla transizione energetica in corso a trovare nuove qualifiche e nuovi posti di lavoro. Inoltre, l'obiettivo è quello di sostenere le piccole e medie imprese (Pmi), e in casi specifici le grandi aziende, per creare posti di lavoro e diversificare l'economia nelle regioni di produzione di combustibili fossili e ad alta intensità di carbonio. I fondi saranno assegnati a sei contee: Dolj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Mures e Prahova. Gorj e Hunedoara ospitano ancora miniere di carbone attive, in particolare nella valle del Jiu. A Dolj, Galați, Prahova e Mures sono presenti industrie ad alta intensità di carbonio, come quelle dell'acciaio, del cemento e dei fertilizzanti, e l'energia del carbone viene utilizzata per il riscaldamento. (Beb)