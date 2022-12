Argentina: manifestazione popolare di sostegno a Kirchner rinviata al 19 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata rinviata al 19 dicembre anche la riunione del Grupo de Puebla convocata a Buenos Aires per lunedì e dove era previsto l'intervento di Kirchner. L'istanza progressista di dialogo regionale, si legge in una nota, su proposta del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, manifesterà la sua solidarietà con la vicepresidente argentina denunciando un ulteriore caso di uso politico della giustizia. Kirchner è stata condannata martedì in primo grado a sei anni di carcere e all'interdizione dai pubblici uffici per irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici nel processo battezzato "Vialidad". La vicepresidente ha ricevuto già la solidarietà dei principali leader progressisti della regione tra i quali il presidente eletto del Brasile, Inacio Lula da Silva. "Ho visto la tua dichiarazione in cui ti ritieni vittima di una persecuzione della magistratura politicizzata. Qui in Brasile sappiamo quanto questa pratica possa causare danni alla democrazia. Auspico una giustizia imparziale e indipendente per tutto il popolo argentino", ha dichiarato Lula su Twitter. Poco prima, la presidente nazionale del Partito dei lavoratori brasiliano (Pt), Gleisi Hoffmann, aveva espresso la sua solidarietà a Kirchner, considerata "vittima di persecuzione e politicizzazione della magistratura. Il Pt è dalla tua parte, vai avanti, la verità vincerà", dichiarava in un tweet. (segue) (Abu)