Brasile: tentato omicidio poliziotti, rinviato a giudizio ex deputato Jefferson (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jefferson era finito in carcere (e poi ai domiciliari) lo scorso anno, nell'ambito di un'inchiesta della Corte suprema su un'organizzazione criminale che punterebbe a "destabilizzare le istituzioni della Repubblica". Il 69enne presidente del Partito laburista brasiliano (Ptb) era finito nei guai a causa di pesanti attacchi alle istituzioni della Repubblica. Secondo le indagini avrebbe infatti istigato il popolo a invadere la sede del Senato e a "passare alle vie di fatto" contro alcuni parlamentari, in particolare i membri della commissione d'inchiesta creata per verificare possibili abusi del governo Bolsonaro nella gestione della pandemia da nuovo coronavirus. (segue) (Brb)