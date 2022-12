Business news: Regno Unito, mercato segna crescita del 23,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato automobilistico in Regno Unito è cresciuto per il quarto mese consecutivo a novembre, nonostante la recessione. Lo riporta il quotidiano inglese "The Guardian". L'ente commerciale della Society of Motor Manufacturers and Traders riferisce che le immatricolazioni sono aumentate del 23,5 per cento a novembre su base annua a 142.889 unità. I veicoli elettrici plug-in hanno rappresentato il 27,7 per cento delle nuove immatricolazioni, con i veicoli elettrici a batteria (Bev) che hanno conquistato la quota mensile maggiore del mercato delle auto nuove nel 2022. Le vendite di auto a benzina sono aumentate del 15 per cento su base annua, mentre il diesel è diminuito di oltre il 5 per cento. (Rel)