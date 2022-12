Business news: Leonardo, Bristow ordina sei elicotteri AW139 per programma “UKSAR2G” del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Leonardo ha annunciato che Bristow Group Inc. ha firmato un contratto per l'acquisto di sei elicotteri AW139 a supporto del programma di ricerca e soccorso "UKSAR2G" della Guardia costiera del Regno Unito (Maritime and Coastguard Agency - MCA). Questi aeromobili, le cui consegne cominceranno nel 2023 e saranno completate nel 2024, si aggiungeranno all’attuale flotta di nove elicotteri AW189 SAR (Search and Rescue) nell’ambito del programma UKSAR2G. I sei AW139, si legge in un comunicato, saranno caratterizzati dalle più recenti novità introdotte su questo modello di elicottero, per quanto riguarda tecnologia e capacità di missione, tra cui un peso massimo al decollo di 7 tonnellate e l’ultimo standard dell’avionica integrata Honeywell Primus Epic (definito Fase 8), che comprende la Visione Sintetica Avanzata, mappe 2D migliorate e la possibilità di caricamento dati wireless, offrendo ancora maggiori capacità ogni tempo ed efficacia operativa. Inoltre, questi AW139 saranno dotati anche di un sistema di protezione dalla formazione di ghiaccio per accrescere ulteriormente le capacità di missione in condizioni meteorologiche avverse. Questa nuova flotta di elicotteri AW139 per compiti di ricerca e salvataggio beneficerà del nuovo programma globale di servizi di assistenza tecnica a lungo termine precedentemente siglato da Leonardo e Bristow per la sua flotta. (Com)