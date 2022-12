Business news: Ferrero acquista Wells Enterprises

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Ferrero acquisterà Wells Enterprises, azienda statunitense che si descrive come il primo produttore di gelati su scala globale. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che Wells Enterprises gestisce due grandi impianti a Le Mars, nell'Iowa. A conduzione familiare come Ferrero, la società ha quasi 100 anni, 4.100 dipendenti e un fatturato stimato a 1,7 miliardi di dollari per il 2022. L'amministratore delegato Mike Wells ha dichiarato che “nessun membro della famiglia vuole guidare l'azienda nel futuro. Ferrero ha promesso di far proseguire Wells Enterprises in gran parte come imprese “autonoma”, mantenendo attivi tutti gli impianti. L'attuale presidente della società con sede a Le Mars, Liam Killeen, ne diventerà l'Ad. Con questa acquisizione, il cui valore non è stato divulgato ma dovrebbe essere pari a “diversi miliardi di euro”, Ferrero continua a espandersi. Gli acquisti sono iniziati nel 2015, in particolare in America settentrionale. Nel 2017, il gruppo ha acquisito il produttore di dolciumi Fannie May da Nestlé e nel 2018 è stata la volta di Kellogg. Attualmente, Ferrero ha oltre ottomila dei suoi circa 39 mila dipendenti in 18 stabilimenti e 9 sedi in America del nord. In tutte le categorie di prodotti, il gruppo ha aumentato le vendite del 3,4 per cento a 12,7 miliardi di euro nell'anno di esercizio terminato ad agosto 2021. “Non si sa molto di più, la compagnia è estremamente riservata”, ha riferito la testata. Intanto secondo diverse analisi, quello del gelato è un mercato in crescita, il cui fatturato dovrebbe sperimentare un incremento del 3-4 per cento all'anno su scala globale fino al 2030. Per tale motivo, Ferrero ha acquistato il principale produttore spagnolo del settore, Ice Cream Factory Comaker (Icfc) in una transazione in due fasi tra il 2019 e il 2021. (Geb)