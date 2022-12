Business news: Regno Unito, soddisfazione dei cittadini per Banca d'Inghilterra scende ai minimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soddisfazione dei cittadini britannici per l'operato della Banca d'Inghilterra è scesa al minimo storico. E' quanto emerge dai dati ufficiali dello stesso istituto centrale ripresi dal quotidiano "Financial Times". A novembre, il 35 per cento della popolazione del Regno Unito ha espresso insoddisfazione per il modo in cui la Banca centrale stava gestendo l'inflazione. Con solo il 23 per cento che si è dichiarato soddisfatto della performance dell'istituto, il grado di soddisfazione netta è sceso a meno 12 per cento, rispetto al meno 3 per cento rilevato a maggio. È il dato più basso degli ultimi due decenni. (Rel)