Business news: Serbia, Parlamento approva il bilancio per il 2023

- Il Parlamento serbo ha approvato oggi il piano di spesa nazionale per il 2023. Lo riporta il quotidiano belgradese "Politika", secondo cui 156 parlamentari hanno votato a favore del bilancio, mentre 58 hanno votato contro. Nel documento finanziario più importante dello Stato sono previste per l'anno 2023 entrate e incassi totali per un importo di 1.843,4 miliardi di dinari (circa 16 miliardi di euro), ovvero il 7,8 per cento in più rispetto all'importo previsto dalla manovra di bilancio per il 2022. Le spese e le uscite totali ammontano invece a 2.107,4 miliardi di dinari (quasi 18 miliardi di euro). Si prevede che il livello del debito pubblico a livello statale nel suo insieme entro la fine del 2023 scenderà al livello del 56,1 per cento del Pil e che l'economia serba crescerà del 2,5 per cento l'anno prossimo. Come affermato in precedenza dal ministro delle finanze Sinisa Mali, il bilancio del 2023 si basa su tre pilastri: l'aumento del tenore di vita, le infrastrutture e l'energia. (Seb)