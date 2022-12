Business news: Ucraina, Pil in calo del 30,8 per cento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell'Ucraina è sceso del 30,8 per cento nel terzo trimestre del 2022 su base annua. Lo ha dichiarato il Comitato statale per le statistiche di Kiev. Il calo dell'economia ucraina era stato del 37,2 per cento nel secondo trimestre. Il dato sull'inflazione al consumo è stato del 26,5 per cento a novembre su base annua. I pesanti danni alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina causati dalle ondate di attacchi aerei russi sono stati uno shock chiave per l'economia a ottobre e novembre, secondo il ministero dell'Economia di Kiev. (Kiu)