Business news: Ocse, Ica confermano flessione della crescita nei Paesi membri

- Gli indicatori compositi avanzati (Ica) dell'Ocse, concepiti per anticipare i punti di inversione dell'attività economica rispetto alla sua tendenza, "continuano a segnalare una flessione della crescita" nell'area dei Paesi membri. È quanto si legge in un comunicato, dove vengono riportati i dati elaborati sulla base delle informazioni raccolte sino a novembre del 2022. "Tra le principali economie dell'Ocse, gli Ica continuano a segnalare una flessione della crescita negli Stati Uniti, nel Regno Unito, e nel Canada, insieme alla zona euro, soprattutto in Germania, in Francia e in Italia", si legge nella nota. "Tra le principali economie emergenti, i segnali restano contrastati", si legge nel comunicato. "In Cina (settore industriale), l'Ica conferma i segnali di una stabilizzazione che erano emersi in occasione della valutazione del mese scorso e adesso indica una crescita stabile, sotto l'impulso della produzione di veicoli automobili e del corso dell'azione", si legge nel comunicato. "In compenso in India, et adesso in Brasile, gli Ica anticipano una flessione della crescita frenata rispettivamente degli indicatori monetari (M1) e dalle commesse nel settore manifatturiero", sostiene l'organizzazione con sede a Parigi. (Frp)