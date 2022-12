Montenegro: inviato Ue Lajcak, Podgorica ha perso attenzione su riforme europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha perso l'attenzione sulle riforme europee. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, nell'incontro di ieri a Bruxelles con il ministro dell'Interno di Podgorica Filip Adzic. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui Lajcak avrebbe espresso le proprie preoccupazioni per la situazione in Montenegro, che, come ha affermato, "ha perso la sua attenzione sulle riforme europee", sottolineando in seguito che i politici del Paese balcanico hanno "un'ulteriore responsabilità nella prossima sessione dell'Assemblea parlamentare, dove saranno nuovamente votati gli emendamenti alla legge sull'assegnazione del mandato del governo e si deciderà sui candidati alla carica di giudice della Corte costituzionale". "L'Unione europea sostiene con forza il Montenegro", ha rimarcato Lajcak, "ma si attende un più ampio consenso sociale e politico per attuare le necessarie riforme sulla via verso l'Ue", ha concluso. (Seb)