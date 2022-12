Nord Macedonia: presidente Pendarovski, incapaci in lotta contro la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Macedonia del Nord è incapace nella battaglia contro la corruzione, che non è in grado di controllare. Lo ha detto il presidente macedone Stevo Pendarovski. Secondo Pendarovski, il sistema giudiziario del Paese dà "scarsi risultati", ma, come sottolinea, non è l'unico responsabile della lotta alla corruzione. "Il nostro comportamento, dei politici a livello locale e centrale in termini di nepotismo e appalti, è il principale generatore di una corruzione elevata anche per la regione balcanica. Ad essere onesti, siamo lontani dalla media europea", ha sottolineato il presidente. Intanto, il dipartimento di Stato degli Usa ha annunciato che il consigliere Derek Chollet visiterà la Macedonia del Nord il 14 dicembre per discutere una serie di questioni con i funzionari del governo, tra cui proprio di lotta alla corruzione. Oltre a Skopje, Chollet sarà in visita anche in Kosovo, Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Croazia. (Seb)