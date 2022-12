Brasile: Associazione diplomatici accoglie positivamente nomina ministro Vieira (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la giustizia è stato indicato Flavio Dino, governatore dello stato di Maranhao, senatore e componente del gruppo di transizione del governo Lula, è stato giudice federale prima di dedicarsi alla politica. Per la Casa Civile è stato indicato Rui Costa, governatore uscente dello stato di Bahia, risultato il più benevolo collegio elettorale per Lula alle ultime elezioni. Costa è inoltre un esponente di spessore dello stesso partito del presidente, il Partito dei Lavoratori (Pt). La Casa Civile è infatti uno dei ministeri più importanti del governo brasiliano. Svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle azioni del governo e nella relazione con gli altri ministeri. Il ministro della Casa Civile è considerato il braccio destro e il principale interlocutore del presidente della Repubblica. (Brb)